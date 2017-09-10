Herakles lahidi evine dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin Cenevre’de teslim aldığı Herakles lahidi 13 Eylül’de Türkiye’de olacak. Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti’nde yapılan kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles lahidi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından THY sporsorluğunda 13 Eylül saat 18.00’de Türkiye’ye nakledilecek.

Cenevre Üniversitesinde sergilendiği yerden sağlıklı bir şekilde 6 Eylül’de paketlenerek gümrük alanına nakledilen Herakles lahidi, Cenevre’deki resmi tatilden etkilendiği için iki gün gümrük deposunda bekletildi. Cenevre Başkonsolosluğunca kargo paketleme ve mühürleme işlemleri tamamlanan Herakles Lahidi, Zürih’e götürülmek üzere güvenli bölge olan gümrük alanında bekletiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Cenevre’den Zürih’e nakline ilişkin çalışmaları titizlikle sürdürdüğü Herakles lahidi için çok ciddi güvenlik önemleri de alındı.

Nakli gerçekleştirecek firmayı belirleyen Bakanlık yetkilileri, imzalanacak sözmeşmenin ardından lahidi en yakın kargo uçuş tarihi olan 13 Eylül’de Türkiye’ye getirecek.