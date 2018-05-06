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06 Mayıs 2018 18:11

Hıdırellez Hamamönü’nde büyük coşkuyla kutlandı

Altındağ Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği "Hamamönü Hıdırellez Şenlikleri"ne Ankaralılar büyük ilgi gösterdi.

Hıdırellez Hamamönü’nde büyük coşkuyla kutlandı

06 Mayıs 2018 18:11


Türk dünyasının ortak bayramlarından biri olan Hıdırellez, yağmurlu havaya rağmen iki gün boyunca renkli etkinliklerle Hamamönü’nde kutlandı. Hıdırellez kapısından geçen ziyaretçilerin ortak dileği, daha çok huzur ve bereket oldu. Altındağ Belediyesi’nin organize ettiği, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ve Gazi Üniversitesine bağlı Örgün ve Yaygın Eğitimde Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO Kürsüsü tarafından desteklenen etkinlik iki gün boyunca sürdü. Binlerce Ankaralının Hıdırellez Kapısı’ndan geçerek katıldığı etkinlikte Hıdırellez ateşinden atlayan ziyaretçiler gül ağacına dileklerini yazıp astı.


Doğanın uyanışını simgeleyen Hıdırellez, tellal ile çağrıldı. Geleceğe yönelik dileklerinin gerçekleşmesi için dilek kuyusuna taş atanlar, yumurta ve balık boyama yapanlar geleneksel oyunlarımızı da oynadı. Büyükler ve küçükler hep birlikte çember topaç çevirdiler. Meddah çadırında gülüp eğlenen konuklar, ardından dede korkut hikayeleri ile Orta Asya Türk kültürünü doyasıya yaşadı. Hedik ikramı ile noktalanan şenlikte, herkes baharı bin bir umut ve neşe ile karşıladı. Etkinlik ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje-Sanat ve Hamamönü Koordinatörü Ebru Kipay, etkinliklerin 8’incisinin düzenlediklerini belirterek, etkinliğe talebin çok yüksek olduğunu ve bu sebepten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.




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