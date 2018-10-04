Beypazarı Belediyesinin yenilikçi ve modern tasarımlarla mesire ve piknik alanına dönüştüreceği 72 bin metrekarelik Hıdırlık Tepesi Rekreasyon Alanı'nda sona gelindi.

Beypazarı Belediyesi, ilçeye yeni cazibe merkezi oluşturmak amacıyla toplam 72 bin metrekarelik Hıdırlık Mesire alanını düzenleyerek her yaştan insanın keyifli saatler geçirebileceği bir yaşam alanı haline dönüştürüyor. Yapım aşamasında sona gelinen Hıdırlık Mesire ve Rekreasyon Alanı'nın yakın zamanda çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak. Hıdırlık Tepesi'nde seyir terasları, anfi tiyatro, piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, yöresel gıda satış tezgahları, kafe, restoran ve otoparklar bulunacak.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Hıdırlık, ilçe halkımız ve ilçemize gelen misafirlerimizin aileleri ile birlikte nefes alabileceği, açık hava müzesi ilçemizin güzelliklerini seyir edebileceği en güzel noktalardan birisidir. Başlatmış olduğumuz çalışmalarla birlikte bu mekanımızı daha nezih bir yer haline getirerek en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz'' dedi.