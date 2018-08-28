Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 10:30

Hijyenik alışveriş seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, vatandaşların ve pazarcı esnafının daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için pazar alanlarını özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor.

Hijyenik alışveriş seferberliği

28 Ağustos 2018 10:30


Kahramankazan Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve pazarcı esnafının daha hijyenik ve temiz bir ortamda rahatça alışveriş yapmaları için yoğun şekilde çalışıyor. Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, pazarların açılışından önce ve sonrasında pazar yerlerini sürekli olarak özel solüsyonlarla temizliyor. Ekipler, hazırlanan özel solüsyonla pazar yerlerini tepeden tırnağa yıkayarak, temiz bir ortam oluşturuyor. Böylece, vatandaşlar ve pazarcı esnafı hijyenik ve huzurlu bir ortamda alışverişlerini gerçekleştiriyor.


Özel olarak ilgileniyoruz


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, pazar alanlarının yoğun olarak kullanıldığını belirterek, buralardaki hijyen ve temizliğe özel olarak önem verdiklerini söyledi. Ertürk, “Ekiplerimiz bu kapsamda hazırlanan özel solüsyonla pazar alanlarını açılış öncesi ve sonrası temizliyor. Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafının ferah ve temiz bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
35
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç