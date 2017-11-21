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21 Kasım 2017 12:17

Hindistan Büyükelçiliği ikinci katibi Verma, Ankara’dan Yeni Delhi’ye direkt uçuş istedi

Hindistan Büyükelçiliği İkinci Katibi ve Kançılarya Şefi Alok Verma, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaretinde Ankara’dan Yeni Delhi’ye direkt uçuş başlatılmasını istediklerini söyledi.

Hindistan Büyükelçiliği ikinci katibi Verma, Ankara’dan Yeni Delhi’ye direkt uçuş istedi

21 Kasım 2017 12:17


Hindistan Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Vanaja K. Thekkat ile Büyükelçilik İkinci Katibi ve Kançılarya Şefi Alok Verma, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran’ı ziyaret etti. Verma, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke başkentleri arasında direkt uçuş olmasının pek çok etkinliği de beraberinde getireceğini söyledi.


Türkiye’nin Hindistan için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Verma, Türk firmalarının Hindistan’da yatırım yapmalarını arzu ettiklerini belirtti. Hindistan’da özellikle “akıllı şehir” projelerinin revaçta olduğunu vurgulayan Verma, “Bu konuda çok büyük projelerimiz var. Elçilik olarak Hindistan’da yatırım yapacak iş adamlarınıza her türlü desteği vermeye, vize kolaylığı sağlamaya hazırız” dedi.



"Hindistan’daki enerji, inşaat, madencilik ve müteahhitlik işlerine talibiz"


ATO Başkanı Baran ise konuşmasında, Hindistan’ın yazılım ve bilişim sektöründe tarih yazdığını belirterek, “Hindistan’ın başarılarını örnek alıyoruz” ifadelerini kullandı.


Hindistan’ın Çin’den sonra en fazla büyüyen ikinci ülke olduğuna dikkati çeken Baran, şunları söyledi:


“Hindistan’daki enerji, inşaat, madencilik ve müteahhitlik işlerine talibiz. Makine ve kimya sektörlerinde de iddialıyız. Hindistan çok kalabalık bir ülke. Ankara olarak sağlık alanında da size hizmet verebiliriz. ATO olarak dostumuz Hindistan ile ticaretimizi en üst seviyelere taşıma gayreti içinde olacağımızdan şüpheniz olmasın.”


Hindistan ile Türkiye arasındaki ticaretin yetersiz olduğuna da dikkati çeken Baran, “İki ülke arasındaki ticaretin artması için iş adamlarını bir araya getirmek dahil her türlü işbirliğine hazırız” dedi.




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