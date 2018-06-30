Hırvatistan’da TİKA’nın eğitime desteği sürüyor

TİKA, Hırvatistan’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Hırvatistan’da farklı sektörlerde birçok projeyi hayata geçiren TİKA, Hırvatistan İslam Birliği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ahmed Smajlovic İslam Lisesine teknik donanım desteğinde bulundu.

Zagreb’in Lisinsky Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet törenine Hırvatistan İslam Birliği Müftüsü Aziz Efendi Hasanovi, Lise Müdürü Mevludi Arslani, Zagreb Üniversitesi Rektörü Prof. Damir Bora, TİKA yetkilileri, Hırvatistan İslam Birliği mensubu imamlar, öğrenciler ve velileri katıldı.

Programda konuşan Müftü Aziz Hasanovi, İslam Lisesinin hem Hırvatistan’daki hem de civar ülkelerdeki Müslüman gençler için çok önemli bir eğitim kurumu olduğunu, gelecek nesillerin bu eğitim yuvasında yetişerek en iyi üniversitelerde okuyup Hırvatistan ve civar ülkelerdeki Müslümanlara hizmet ettiklerini dile getirdi.

Zagreb Üniversitesi Rektörü Damir Bora ise “Geçen yıl Hukuk Fakültesine birinci giren öğrenci İslam Lisesi mezunuydu, tüm yeni mezunları üniversitemizde görmekten dolayı mutlu oluruz“ diyerek mezunlara başarılar diledi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, kaliteli bir eğitim kurumuna vermiş oldukları destekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Proje tabelasını Okul Müdürü Mevludi Arslani ile birlikte mezun olan öğrencilere teslim eden Koç, öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki yaşamlarında başarılarının sürmesini dileyerek sözlerini sonlandırdı.