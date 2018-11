Hisarcıklıoğlu: "Yeni bir dışa açılma hamlesine de ihtiyacımız var"

İhracat Destek Ofisleri İş birliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı'na katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir dışa açılma hamlesine ihtiyaç olduğunu belirterek, "Daha fazlasını yapabiliriz. Her ilde yeni ihracatçılar kazanabiliriz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı ve TOBB arasında imzalanan İhracat Destek Ofisleri İş birliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin yeni ürün, yeni pazar olduğunu belirterek, "Yeni Ticaret Bakanımızın iş dünyasından gelen, yatırımı ve ticareti gayet bilen, başarılı bir iş kadını olması da bizler için büyük avantaj. Camiamızdan çıkan Bakanımızı aramızda görmek bizlere güç veriyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler içinde ancak 32'nci sıradayız"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi ama dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler içinde ancak 32'nci sıradayız. Türkiye'deki 1,5 milyon girişimcinin, sadece 72 bini, yani yüzde 5'i ihracatçı. Peki 500 milyar dolar ihracatı olan İtalya'da kaç firma ihracat yapıyor? 195 bin. Öte yandan bu 70 bin ihracatçı firmamız içinde 10 yıldır aralıksız ihracat yapanların sayısı 10 bini bulmuyor. İtalya'da ise son 10 yıldır aralıksız olarak ihracat yapan firma sayısı 90 bin. Bu durum firmalarımızın ağırlıkla nasıl içe kapanık olduğuna işaret ediyor. Yeterince dışa açık değiliz. İhracat yapmayı hala yeterince bilmiyoruz. Yunanistan'ın ithalatında 12., Bulgaristan'da 9. ve Rusya'da 22. sıradayız. Halbuki bu ülkelerde Türk malları hem kalitesiyle hem de fiyatıyla avantajlı olmalı. Önce bu avantajlarımızı daha iyi değerlendirip sonra da ihracat menzilimize odaklanmalıyız" şeklinde konuştu.

"Yeni bir dışa açılma hamlesine de ihtiyacımız var"

Türkiye'den sadece 4 saat uçarak 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu bir pazara ulaşılabildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Türkiye olarak ufkun genişletilip, menzilin artırılması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün Türkiye'den uçağa binip 4 saat uçtuğunuzda 9 trilyon dolarlık 2 milyar nüfuslu bir pazara ulaşılabiliyor. Şu an Türkiye'nin ihracat menzili yaklaşık 2 bin 900 kilometre. İsrail'in ihracat menzili ise 5 bin 600 kilometre. Yani ufkumuzu genişletmeli, menzilimizi arttırmalıyız. Daha gidecek çok yolumuz var. Tüm bu nedenlerle yeni bir dışa açılma hamlesine de ihtiyacımız var. Yıllar önce bir Dünya Bankası raporunda, 'Türkiye'de aynı firmalar, aynı malları, aynı pazarlara satıyorlar' diyordu. Yıllar geçti durum hala aynı. Türkiye ihracatının yüzde 85'ini 10 il üstlenmiş durumda. Bu illerin 4'ü Marmara Bölgesi'nde, 3'ü Ege Bölgesi'nde. Bir tanesi Ankara, İç Anadolu Bölgesi'nde. Bir tanesi Hatay, Akdeniz Bölgesi'nde, Bir tanesi de Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde. Geri kalan 71 ilimizse toplam ihracatımızın yüzde 15'ini gerçekleştiriyor. Daha fazlasını yapabiliriz. Her ilde yeni ihracatçılar kazanabiliriz" dedi.

"Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini önümüzdeki günlerde göreceğiz"

Hükümetin ilk günden beri ihracatçıya çok ciddi destekler verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, İhracat Destek Ofislerinin ihracatçılara her konuda kılavuz yapacaklarını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimiz ilk günden beri ihracatçıya çok ciddi destekler veriyor. Bakanımız da bu vizyonla ilk olarak 100 günlük eylem planına, en az 10 ildeki Odalarımızda, İhracat Destek Ofisi kurulması hedefi koymuştu. Biz de 'hedefiniz hedefimizdir' dedik ve sorumluluğu üstlendik. Bu 10 ile ilave olarak, 6 ilimizde daha, ihracat destek ofisi kurma çalışmasına başladık. İhracat Destek Ofisi kurulacak Oda sayımızı da 25'e yükselttik. Bu Odalarımız, ihracatçı sayısını artırmak için firmalarımızı bilgilendirecek, ihracat desteklerini anlatacak. Konu ihracat olduğunda firmalarımıza yol gösterecek. Yani ihracatçılara her konuda kılavuz kaptanlık yapacaklar. Ticaret Bakanlığımız ihracat için önemli teşvik ve destekler veriyor. Ekonominin nabzı da Odalarımızda tutuluyor. Firmaların ihtiyaç ve talepleri, ilk olarak odalarımıza geliyor. Odalarımız ve borsalarımız her firmaya doğrudan hizmet sunabilecek, hizmeti KOBİ'nin ayağına götürecek kapasiteye sahipler. Bugüne kadar sürdürmüş olduğumuz çalışmaları resmi bir protokolle taçlandırıyoruz. Artık sorumluluğumuz ve motivasyonumuz daha yüksek. Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat rekorları kırarak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Sonuçta el birliğiyle Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız. 81 il ve 160 ilçedeki TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, bundan sonrada Bakanlığımızın vereceği her görevi üstlenmeye hazırız" değerlendirmelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İhracat Destek Ofisleri İş birliği Protokolü'nü imzaladı.