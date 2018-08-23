Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi örnek olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk, ilçede yeni doğan bebeklere ve ailelere “Hoş Geldin Meleğim” ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında Başkan Ertürk ve eşi Meral Ertürk’e belediye sosyal yardım işleri müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ziyaretler kapsamında ailelere göz aydınlığı dileğinde bulunulurken, bebek seti de hediye edildi. Hediye edilen bebek setinin içerisinde, yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tüm malzemeler yer alıyor. Ayrıca, bebek setinin yanı sıra Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim de aileye hediye edildi.

"53 bin nüfuslu bir aileyiz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, nüfusu 53 bine yaklaşan Kahramankazan’da yaşayan tüm vatandaşlarla büyük bir aile olduklarını söyledi. Ertürk, “Ailemize yeni katılan bebeklerimize aramıza hoş geldin ziyaretinde bulunuyoruz. Onların dünyaya gözlerini ilk açışlarında yanlarında oluyoruz. Bu bize büyük bir mutluluk veriyor" diye konuştu.