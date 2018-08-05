Hoş Geldiniz Masası 927 bin 229 kişiye hizmet verdi

Vatandaşın bürokratik işleme takılmadan 4 dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini tamamladığı Hoş Geldiniz Masası, 7 farklı birimin hizmetini tek merkezden veriyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiğinde gerçekleştirdiği ilk icraatı olan Hoş Geldiniz Masası, Çankayalıların çözüm adresi oldu. Belediyede imar, ruhsat, asfalt gibi işlemlere yönelik pek çok alanda vatandaşa çözüm sunan birimde alanlarında uzman personel görev yapıyor. 7 farklı birimde hizmet veren "Hoş Geldiniz Masası"nda en yoğun bölüm, 287 bin 843 vatandaşa hizmet veren vezne birimi oldu. 2018 yılının başından itibaren 152 bin 586 vatandaş ruhsat, 137 bin 143 vatandaş imar durumu, 97 bin 529 vatandaş, imar evrak, 136 bin 214 vatandaş mali hizmetler, 84 bin 43 vatandaş dilekçe kabul ve 31 bin 871 vatandaş ise asfalt katılım birimlerinden faydalandı.