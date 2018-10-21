Hoy-Tur yeni merkezinde çalışmalara başladı

Çankaya Belediyesinin ünü ülke sınırlarını aşan halk dansları topluluğu Hoy-tur'un, seçmeleri ve eğitimleri başladı. İki hafta önce Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından açılışı yapılan Hoy-tur'un yeni binasında ilk gün heyecanı yaşandı.

Sıhhiye köprüsü altındaki, 2 çalışma salonu, soyunma odaları, kostüm odası ve dinlenme alanları bulunan dans merkezinde Hoy-Tur'un eğitimcileri tarafından yapılan seçmeleri geçen çocuklar yeni dansçı adayı olmaya hak kazandı. İkinci salonda ise geçen yıl seçmelerde başarılı olarak eğitim alan çocuklar ikinci eğitim dönemine başladılar. 9 Türkiye ve 5 Dünya şampiyonluğu ile Çankaya Belediyesinin ve Türkiye'nin gururu olan Hoy-tur'un, yıldızlar, gençler ve yetişkinlerden oluşan üç grubu bulunuyor.