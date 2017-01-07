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07 Ocak 2017 11:39

Hükümlü çocukların hayali

Hükümlü çocukların hayali

07 Ocak 2017 11:39

Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Eğitimevi’nde kalan hükümlü çocukların hazırladığı “Kırılan Nokta” adlı tiyatro oyunu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.
Onursal Başkanlığını Nevin Gökçek’in yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe; SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Hakime Çiğdem Ekici Savaş, Cumhuriyet Savcısı Beşir Çiftlik, Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürü Mehmet Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sincan Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Kılıç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile vakıf üyeleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan müzik dinletisi ile devam eden etkinlikte sahnelenen ve gerçek bir hikayeden alınan “Kırılan Nokta” adlı tiyatro oyununda Çocuk Eğitimevleri’nde eğitim gören bir hükümlü çocuğun, özgürlüğüne kavuşması ve avukat olması anlatılıyor
SOS Onursal Başkanı Nevin Gökçek yaptığı konuşmada; çocuklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Vakıf olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Onların eğitimi, hayata atılması bizim için, ülkemiz için çok önemli" dedi.
Tiyatro gösterisinden sonra Hakime Çiğdem Ekici Savaş, SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek’e çiçek takdim etti.
SOS Vakfı tarafından tiyatro oyununda yer alan çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.



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