Hun-Türk Kurultayının oluşumu ve amacı Ankara’da masaya yatırıldı

Gerçekleştirilen konferansta TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin açılış konuşmasını yaptı, uluslararası ve bölgesel çalışmalar, iktisat ve kalkınma, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi, medeniyet ve kültür, iletişim, siyaset, sosyal ve psikoloji gibi alanlarda uzman ve akademisyenler de programda yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, Türk dünyasıyla alakalı başkanlığın uzun yıllardır projeler ürettiğini vurgulayarak, bu çerçevede Hun-Türk Kurultayı noktasında 2014’ten beri 5’inci etkinliklerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha çok bilimsel faaliyetlerle devam etmesini arzulayan Çetin, bu sahada büyük boşluklar olduğunu kaydetti. Bu alanda medeniyet noktasında tasvip etmedikleri değerlendirmelerin mevcut olduğunu ifade eden Çetin, "Son günlerde yapılan çalışmalarda yerleşik hayatın da gündeme geldiği çok güzel bulgular elde edildi. Özellikle göçebe kültürünün küçümsenmesini yeniden düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.

Vakıf, Dünya Göçebe Oyunları Avrupa partneri

Türkiye dahil 21 ülkeden, 27 farklı Hun, Macar ve Türk boyunun katıldığı, 120 farklı ekibin müzik ve halk oyunu gösterileri sergilediği, “Turan Kurultayı” ve “Macar–Turan Birliği Atalar Günü” etkinlikleri, 2006 yılından itibaren her yıl dönüşümlü olarak Macar Turan Vakfınca gerçekleştirilmekte. Bu çerçevede; Hun-Türk Kurultayının oluşumu ve amacının Türk kamuoyuna aktarılması ile Turancılığın tarihi, bugünü ve geleceği konusunda değerlendirmelerin ve bilgi paylaşımının sağlanmasını teminen konuşma yapan Turan Vakfı Başkanı Biro, Turan Vakfı’nın amacı ve faaliyetlerini anlattı. 2006 yılında yapılan ilk Turan Kurultayı’nın ardından vakıf kurulması çalışmalarına başlandığını ve Macar Turan Vakfı’nın 2009 yılında kurulduğunu dile getiren Biro, vakfın, antropolojik ve bilimsel araştırmalar yaptığını, Macarların Orta Asya’dan geldiğine inanarak bu doğrultuda araştırma ve çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Aynı zamanda vakfın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Biro vakfın asli faaliyetlerinin dönüşümlü olarak iki yılda bir düzenlenen Turan Kurultayı ve Ataları Anma Günü olduğunu belirtti. Biro, bunun dışında vakfın Dünya Göçebe Oyunları Avrupa partneri olduğunun da altını çizdi. Vakıf ayrıca Kazakistan menşeli "Bozkırın Çocukları" organizasyonunda üye olarak yer almakta ve Türkmenistan Türkmen Atları Birliği’nin onursal üyesi olup, kökbörü ve okçuluk yarışları düzenlemekte. Ancak vakıf, kültürel faaliyetleri yanı sıra bilimsel araştırmalar ile de başarılı bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda çalışan tarihçi, antropolog ve arkeologlarla bilimsel araştırma faaliyetleri gerçekleştiren vakıf geçtiğimiz yıl Karabağ ile ilgili bir belgesel yapılmasına öncülük etti.

TİKA-Turan Vakfı iş birliği

2014-2016 yılları arasında Turan Vakfı’na yönelik olarak TİKA tarafından 5 proje gerçekleştirilirken, toplamda yaklaşık 125 bin euro tutarında bütçe harcandı. Bu kapsamda; 2014 yılında Macaristan’ın Bugac Ovası’nda gerçekleştirilen Hun-Türk Kurultayı etkinliğinde sahne ve ses sistemleri kurulumu giderlerini TİKA karşıladı. 2015 yılında düzenlenen Ataları Anma Günü etkinliğinde ihtiyaç duyulan oturma alanlarının artırılması ve teknik alt yapının güçlendirilmesine ilişkin giderler, 2015 yılında Türkmenistan’ın Merv şehrinde düzenlenen, Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerine Turan Vakfı üyelerinin katılımının sağlanmasını da yine TİKA üstlendi. 2016 yılında Turan Vakfı’ndan 6 kişilik bir heyetin Kurultay öncesinde Türkiye’nin 7 şehrinde düzenlediği Türk-Macar-Hun kültürlerini tanıtan etkinliklerine yine başkanlık destek sağladı. 2016 yılında gerçekleştirilen Hun Türk Kurultayı’nda da oturma alanlarının artırılması ve teknik alt yapının güçlendirilmesine ilişkin giderler TİKA tarafından karşılandı.

Konferansta konuşmaların ardından konuklardan birisinin Macar Turan Vakfı Başkanı Biro’yu görmekten büyük mutluluk duyduğunu, tüm Macar ve Türk kardeşlere selam yolladığını coşkulu bir şekilde ifade etmesi büyük alkış aldı. Diğer bir konuk ise Başkana kendi yazdığı Türkün Destanı adlı kitabını hediye etti. Ayrıca kendi alanlarında uluslararası bir üne sahip Macar sanatçılar Tilla Török, Adam Török Dancso, Laszlo Kovacs ve Zoltan Solyomfi-Nagy, Şaman davulu ve Türk sazları gösterisi yaptı.