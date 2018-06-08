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08 Haziran 2018 19:39

Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Başkent’te 3 aracın karıştığı feci kazada hurda yığınına dönen aracın şoförü ağır yaralandı.

Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

08 Haziran 2018 19:39


Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ABJ 354 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Ö. Ç., 1495 Caddeye bağlanan kavşakta, 06 DD 0375 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da farklı yerlere savruldu. Otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarına çıkarken, kamyonet ise 06 AYR 82 plakalı otomobili ile aynı cadde üzerinde seyreden Yakup T. hakimiyetindeki araca sert bir şekilde çarptı. Eski model otomobil çarpmanın etkisiyle hurda yığınına döndü.



Hurda yığınına dönen araçtan ağır yaralı şekilde çıktı


Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yakup T.’yi Onkoloji Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Yakup T.’nin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, kazaya karışan diğer araç sürücülerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.



“Bomba sesi gibi bir ses geldi”


Kazayı gören Ali Nuri, “Biz karşı tarafta oturuyorduk. Bomba sesi gibi bir ses geldi. Buraya doğru koşarak geldim. Yaralı yerde yatıyordu. Ağzından kan çıkıyordu. Nabzına baktım çok zayıf atıyordu. Sonra zaten 2 dakika içerisinde ambulans geldi götürdü onu” dedi.


Polis, kazaya karışan ve durumları iyi olan sürücülerin ifadelerine başvururken, kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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