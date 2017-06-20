Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Çamlıdere’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara-İstanbul Otoyolu üzerinden İstanbul istikametinde seyreden iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri üzerine çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, 67 yaşındaki bir kadın otomobilinin içinde sıkıştı. Diğer araçta bulunan 6 kişi de yaralandı.

Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımında koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralıları, ambulansla çevre hastanelere götürerek tedavi altına aldı. Sıkışan kadını kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye erleri, yaşlı kadını uzun uğraşlar sonucu otomobilin içinden çıkardı. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçlardan saçılan parçalarla kaplanan yolda başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik önlemleri aldı.

Cenaze Kızılcahamam Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.