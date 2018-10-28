Hüseyin Eroğlu: “Kazanma alışkanlığını elde etmek istiyoruz”

Spor Toto 1 Lig'in 10. hafta mücadelesinde Başkent temsilcisi Osmanlıspor'a konuk olan Altınordu, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu, “Rakibin deneyimli oyuncularının olduğunu biliyorduk. Geçen hafta kazandığımız bir üç puan vardı. Lige iyi başlayamadık. İstediğimiz oyun anlamında her geçen gün gelişmek ama bunun yanında skor desteğini de almamız gerekiyordu. Özellikle gol bölgelerindeki yaşadığımız sıkıntı bizi puan anlamında aşağılarda tuttu. Bu maçada kazanmak için gelmiştik. Etkili bir atakta golü bularak devreye moralli girdik. Çıkarken kaybettiğimiz toplar rakibe avantaj sağladı. İkinci yarı sadece savunma anlamında iyi oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Kazanma alışkanlığını elde etmek istiyoruz. Rakibe de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz uzun yıllardan beri altyapımıza önem veriyoruz”

Altınordu'nun sistemi ile ilgili gelen soruyu da cevaplayan Eroğlu, “Bizim çok değerli bir başkanımız var. Kendini Türk gençliğine adamış durumda. Biz uzun yıllardan beri altyapımıza önem veriyoruz. Aynı zamanda da zor bir ligde mücadele ediyoruz. Biz Türk oyuncularına güveniyoruz. Birçok kulübümüz yayın geliri olarak çok iyi paralar kazanıyor ama hiç kimse altyapıya yatırım yapmıyor. Altyapıya yatırım yapmak tabii ki meşakkatli iş. Biz bu konuma kolay kolay gelmedik. Türkiye'de herkes şampiyonluğa oynuyor. Biz yarışırken, yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye'de çok gereksiz para harcanıyor”

Yabancı oyuncu oynatmadıklarını belirten Eroğlu, “Kulüp olarak biz bunu devam ettireceğiz. Türkiye'de çok gereksiz para harcanıyor. Türk gençlerimize güvenirsek çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizlerin yaptığı iş bir Türkiye projesi. İnşallah diğer takımlarımız da buna katılır. Gördüğünüz gibi Cengiz ile Çağlar gibi oyuncularımız Avrupa'da sürekli ses getiren futbolcularımız. Demek ki isteyince oluyormuş. Türk futbolu için inşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

“Ulusumuzun Bayramını kutluyorum”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da hatırlatan Eroğlu, “Yarın biliyorsunuz Ulu Önder Atatürk'ümüzün Cumhuriyet Bayramını ilan ettiği gün. Tüm ulusumuzun Bayramını kutluyorum” mesajını verdi.