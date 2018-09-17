Huzur Kent Meydanı Koray Avcı konseriyle açıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim müteahhidimiz yok, bizim ağa babamız yok. Bizim sadece Allah'ımız ve halkımız var. Biz başka kimsenin önünde eğilmeyiz” dedi.

Çankaya Belediyesi yeni projelerinden birisini daha hayata geçirdi. Huzur Mahallesi'nde yapılan Kent Meydanı ve Kapalı Pazaryeri binlerce vatandaşın katıldığı Koray Avcı konseriyle açıldı.

Çankaya Belediyesinin sadece sebze meyve alışverişinin yapıldığı yer olmaktan çıkarıp sosyal aktivitelerin düzenlendiği, insanların sürekli kullanabileceği bir kent meydanı haline dönüştürdüğü Huzur Pazaryeri'nin açılışına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Çankaya İlçe Başkanı Yeliz Aşcı da katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 4,5 yılda gerçekleştirdiği hizmetlerden bahsetti.

Taşdelen: “Biz kimsenin önünde eğilmeyiz”

Büyükşehir belediyelerinden bile daha fazla hizmet ürettiklerini belirten Taşdelen, Çankaya'yı ranta ve talana kurban etmediklerini, çok iyi bir ekonomi uygulayarak halkın parasını halka hizmet için harcadıklarını söyledi. Taşdelen, “Namuslu, onurlu olduğun zaman, vatandaşın her kuruşunu kendine namus bildiğin zaman para da var, pul da var. Bizim müteahhidimiz yok, bizim ağa babamız yok. Bizim sadece Allah'ımız ve halkımız var. Biz başka kimsenin önünde eğilmeyiz” dedi.

“Mustafa Kemal aydınlığında yürümeye devam edeceğiz”

Alper Taşdelen, gücünü Pir Sultan'dan, Nazım Hikmet'ten, Uğur Mumcu'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ten alanların asla umutsuz olamayacaklarını ve asla eğilmeyeceklerini vurgulayarak, "Biz, aydınlıktayız. Karanlıkta olanlar korkar. Onlar korkacaklar, Biz Mustafa Kemal'in aydınlığında yürümeye devam edeceğiz. Bugün burada bunu gördüm” diye konuştu.

Taşdelen sözlerini, “Baştan aşağıya yenilenerek halkın hizmetine sunduğumuz Huzur Pazaryeri 5 bin metrekare alanıyla bölgenin yeni yaşam alanı olacak. Güle güle kullanın” ifadeleriyle tamamladı.

Koray Avcı'dan muhteşem performans

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Koray Avcı, Çankayalılara güzel bir gece yaşattı. Hareketli şarkılarıyla vatandaşları coşturan Avcı'ya alanı dolduran binlerce vatandaş eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Koray Avcı konserini, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in istediği Ahmet Kaya'nın “Kendine İyi Bak” şarkısıyla tamamladı.