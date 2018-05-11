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11 Mayıs 2018 16:53

Huzurevi sakinleri Anneler Günü’nü Altınköy’de kutladı

Altındağ Belediyesi, 7 Mayıs’ta başlattığı Anneler Günü etkinliklerini sürdürüyor.

Huzurevi sakinleri Anneler Günü’nü Altınköy’de kutladı

11 Mayıs 2018 16:53

Önce Altındağlı kadınlarla salon programında bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, daha sonra Anne konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.


Altındağ Belediyesi’nin “Anneler Günü” etkinleri Başkan Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program ile devam etti. Saadet Tiryaki, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde Doğantepe Yaşlılar Evi ile Gicik Huzurevi’nde kalan annelerle bir araya geldi. Etkinliğe Başkan Tiryaki’nin annesi Seher Tiryaki ile birlikte Başkan Yardımcıları eşleri ile Altınay Yardım Birimi Yöneticisi Gülten Hitay da katıldı.


Saadet Tiryaki’den anlamlı anneler günü programı


Misafirleri ile tek tek ilgilenen Saadet Tiryaki, “Bugün özellikle huzurevinde kalan annelerimizle bir araya gelmek istedik. Anneler gününde biraz daha hüzünlü olan huzurevi sakinlerinin, güzel bir gün geçirmesini arzu ettik. Geçtiğimiz yıllarda hep biz onları ziyaret ediyorduk. Geçen yıl ise Altınköy’de bir program düzenlemiş ve ne kadar hoşnut kaldıklarına şahit olmuştuk. O nedenle kendilerini bu yıl da Altınköy’ün doğal ortamında ağırlamak istedik. İyi ki de öyle yapmışız. Onların gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu etti.” diye konuştu.


Altınköy’ü çok beğendiklerini söyleyen huzurevi sakinleri ise, anneler gününde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Misafirlerini çiçeklerle uğurlayan Saadet Tiryaki, hatıra fotoğrafı ile de bu günü ölümsüzleştirdi.




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