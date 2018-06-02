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02 Haziran 2018 11:35

Huzurevi sakinlerinin kaldırımları Çankaya’dan

Çankaya Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden birini Mustafa Kemal Mahallesi’nde hizmete girmeye gün sayan Huzurevi Merkezi’nin kaldırımlarını yenileyerek gösterdi.

Huzurevi sakinlerinin kaldırımları Çankaya’dan

02 Haziran 2018 11:35


Hayatın her alanında insana dokunan proje ve hizmetlerle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, talep üzerine Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ve hizmete girmek için gün sayan Çınar Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin bulunduğu sokaktaki kaldırımları yeniledi.


Çınar Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi sakinlerinin merkeze giriş ve çıkışlarda sorun yaşamamaları için kaldırımları Z taşı ile döşeyerek yenileyen ekipler, yenilenen kaldırımlarla sokağın çehresini de değiştirdi.


Merkeze girişte kaldırım boyunun yükseltilmesi gerektiği konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Erişilebilirlik Birimi’nin isteğini dikkate alan merkez yöneticilerinden Nefize Benli, Çankaya Belediyesine talepte bulunduklarını söylerken taleplerine en kısa zamanda cevap veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çalışanlara teşekkür etti.




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