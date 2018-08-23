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23 Ağustos 2018 10:31

Huzurevi ziyareti yüzleri güldürdü

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak bayramlaşma programı kapsamında Tepebaşı’nda bulunan Keçiören Huzurevini ziyaret etti.

Huzurevi ziyareti yüzleri güldürdü

23 Ağustos 2018 10:31

Huzurevinde yaşayanların bayramlarını kutlayarak onlara hediyeler veren Başkan Ak, yaşlılarla sohbet edip hem gülümsedi hem de gülümsetti.


Bayram programları dışında her fırsatta huzurevi ziyaretlerinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Ak, huzurevinde yaşayan yaşlılara kendi anne-babalarımıza duyduğumuz saygıyla ve şefkatle yaklaşmak gerektiğinin altını çizerek, özel günlerin dışında da huzurevi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.


Türk toplumunun yaşlılara hürmet eden geleneksel anlayışının yanı sıra İslam dininin de yaşlılara saygıda kusur etmemeyi buyurduğunu söyleyen Başkan Ak, "Anne-babalarımıza ve yaşlılarımıza iyilikle yaklaşmak esas görevimizdir. Onların kalbini kıracak hiçbir üslubu asla tasvip etmiyorum. Gerek huzurevinde yaşayan gerekse kendini idame ettirme imkanı olup evinde yaşayan tüm yaşlılarımız bizim geçmişimizi oluşturan temel değerlerimizdir. Biz bu değerlerimizi ancak saygı, sevgi ve hürmetle canlı tutabiliriz. ‘Bir yaşlıya hürmet eden gence, Allah da yaşlılığında hürmet edecek kimseleri nasip eder’ diyen mübarek dinin mensupları olarak, gerek huzurevinde yaşayan yaşlılarımız konusunda gerekse diğer yaşlılarımız konusunda daha duyarlı olup, geleneklerimizi yaşatmalıyız" dedi.


Huzurevi sakinleriyle bir süre daha sohbet eden Başkan Ak, yaşlılara hediyelerini verdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek huzurevinden ayrıldı.




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