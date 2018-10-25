Hz. Mevlana doğduğu topraklarda anıldı

Türkiye-Tacikistan ortak kültürünün önemli bir değeri olarak öne çıkan büyük tasavvuf âlimi, mütefekkir ve şair Mevlâna Celaleddin Rumi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Duşanbe'de düzenlediği Uluslararası Mevlâna Sempozyumu ile anıldı.

TİKA'nın organizesinde Tacikistan Bilimler Akademisi ve Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen “Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlâna” konulu uluslararası sempozyuma Türkiye ve Tacikistan'ın yanı sıra Afganistan, İran ve Özbekistan'dan da bilim adamları katıldı. Tacikistan Milli Kütüphanesi ana salonunda iki gün süren sempozyumun açılışında konuşan Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Farhod Rahimi, Tacik ve Fars şiirinde döneminin bilinen düşünür ve âlimlerinden birisi olan Mevlâna Celalettin-i Belh-i'nin Tacikistan'da büyük saygı gördüğünü, eserlerine ve düşüncelerine değer verildiğini ve araştırmalar yapıldığını ifade etti. Büyük arifi anmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Rahimi, bu sempozyumun da Mevlâna'nın düşüncelerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı M. Süreyya Er ise, tarihin en eski dönemlerinden itibaren Tacikler ile Türklerin iç içe yaşayıp kaynaştıklarını ifade etti. Er, “Nitekim yalnızca örf, adet ve geleneklerimizin değil bu değerleri asırlar boyunca koruyup zenginleştirerek günümüze taşıyan âlimlerimizin, ariflerimizin de ortak olması bu hakikatin bir nişanesidir” diye konuştu.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal da Türkiye ve Tacikistan'ın Mevlana Celaleddin Rumi gibi evrensel şahsiyetlerden güç alan ortak bir kültür mirası paylaştığına dikkat çekti. Tacikistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Prof. Dr. Nizomiddin Zohidi ise her yıl Mevlana'nın doğum yıl dönümünün 30 Eylül'de Tacikistan'da kutlandığını, ölüm yıl dönümünün ise Aralık ayında Türkiye'de anılmasının bir gelenek haline geldiğini ifade etti. Mevlâna'nın bugünkü Tacikistan topraklarında dünyaya geldiğini ve hayatının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirdiğini vurgulayan Zohidi, Mevlana'nın iki ülke halkının dostluğunun simgesi ve manevi bağı olduğunu söyledi. Zohidi, Tacikistan'da gerçekleştirilen sempozyumun iki dost ülkenin kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Sempozyumun gerçekleştiği Milli Kütüphane'nin fuaye alanında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve TİKA işbirliğinde hazırlanan Hz. Mevlâna'nın ism-i şerifinin anıldığı "Hüsn-i Hatlar ve Eserlerinin Kadim Nüshaları" sergisi de açıldı.