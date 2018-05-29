Hz. Mevlana doğduğu topraklarda anılıyor

Türk-Tacik ortak kültüründe en önemli öğe olarak öne çıkan büyük mutasavvıf, mütefekkir ve şair Mevlana Celaleddin Rumi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın girişimleri ile bu sene Ekim ayında Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlana Sempozyumu’nda anılacak. Tacikistan’ın en köklü kurumlarından olan Bilimler Akademisi ile iş birliğinde gerçekleştirilecek sempozyumun ön hazırlıklarını yapmak üzere Türkiye’den gelen ve bu konuda söz sahibi profesörlerin yer aldığı heyet muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirerek, sempozyumun tarihi, katılımcıları ve tarafların yükümlülükleri gibi hususları belirledi. TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er’in başkanlık ettiği heyette, Konya Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ali Temizel, Ankara Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç, Kırıkkale Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı ve aynı zamanda Mevlânâ Araştırmaları Derneği Başkanı Prof.Dr. Adnan Karaismailoğlu ve Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin yer aldı.

Sempozyumun organizasyonu için Tacikistan’a giden heyet ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal’ı makamında ziyaret ederek sempozyumun planlaması ile ilgili istişarelerde bulundu. Daha sonra Köksal’ın da dahil olduğu heyet Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nizomiddin Zohidi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zohidi, Tacik halkı için çok büyük önem arz eden Mevlana gibi bir şahsiyetin bu tarz uluslararası bir sempozyumla Tacikistan’da anılacak olmasından çok memnun olduklarını ve bu nedenle Tacikistan Dışişleri Bakanlığı olarak üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ziyaretin ikinci gününde Tacikistan hükümeti tarafından sempozyumun organizasyonu ile ilgili görevlendirilen Bilimler Akademisi ziyaret edildi ve Akademi Başkanı Farhod Rahimi ile bir görüşme gerçekleştirildi. Sonrasında sempozyumun organizasyonu ile ilgili heyetler arası görüşmelere geçildi.