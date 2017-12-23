Hz. Mevlana vuslat yıl dönümünde anıldı

Mevlana’nın Hakk’a yürüyüşünün 744’üncü yılı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı bir programla anıldı.

Mevlana Haftası nedeniyle Yunus Emre Kültür Merkezinde Keçiören Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "744. Vuslat Yıl dönümü Anma Programı"na Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Mevlana İlkokulu ve İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi’nin birlikte hazırladığı programda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Mevlana’yı rahmet ve minnetle anıyoruz, Şeb-i Arus kelimesi ’Düğün Gecesi’ demektir. Mevlana ölüm gününü ’Hakk’a vuslat’ yani ’Yaratana Kavuşma’ saymıştır. İlahi aşkı tanımlayarak ölümüyle ona kavuştuğunu dile getirmiştir. Öbür dünya bir bitiş değil bir başlangıçtır" dedi.

Mesnevi’nin dünya çapında bir eser olduğuna vurgu yapan Ak, Mevlana’nın öğretisinin İslamın ta kendisi olduğunu da dile getirdi.

12. yüzyılda Anadolu’da Moğol tehlikesinin baş gösterdiğine dikkat çeken Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise "O dönem koşullarına iyi bakmak lazım. Mevlana o dönemde umut, sıcaklık, ışık saçan bir değer. Hiçbir zaman değeri eksilmemiş, hala bir dünya değeridir" ifadelerini kullandı.

Mevlana’nın sözlerinin hala dillerde ve gönüllerde olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, "Mesnevi’yi yazarken bu coğrafyada bir araya gelen muhabbetin, birliğin de temelini atmıştır. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayram Veli gibi manevi mimarlarımız ile bu topraklarda köklü medeniyetler kurduK" dedi.

Işık, Mevlana’nın “Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük” sözlerini de hatırlatarak, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuz çok güçlü. Hiçbir zaman yok olmadık, hep başka bir medeniyet ve devletle var olmaya devam ettik" mesajı verdi.

Mevlana İlkokulu Müdürü Cevdet Kıvılcım da Mevlana’nın manevi ve ahlaki olgunlaşmada insana yol göstericiliğine vurgu yaptı.