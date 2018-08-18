İbadethaneler bayrama hazır

Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki 170 cami ve 100 mescidin temizliğini yaparak Kurban Bayramı’na hazır hale getirdi. Halılardan raflara, duvarlarda asılı tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir şekilde başlatılan temizlik çalışmalarını, Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinesinde profesyonel bir ekip yürüttü. Cami ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu yerde yıkanarak temizlendi ve temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra halılara gül suyu spreyleri sıkılarak güzel kokması sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ibadet yerlerinin temizliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini tertemiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için biz belediye olarak bütün camilerimizin temizliklerini, halı yıkamalarını, pencere, avize temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ama yaklaşmakta olan bayram nedeniyle özel bir temizlik de yapıyoruz" dedi.