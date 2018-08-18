Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 09:23

İbadethaneler bayrama hazır

Keçiören Belediyesi, vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmeleri için ilçedeki ibadethanelerin temizlik çalışmalarını tamamladı.

İbadethaneler bayrama hazır

18 Ağustos 2018 09:23


Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki 170 cami ve 100 mescidin temizliğini yaparak Kurban Bayramı’na hazır hale getirdi. Halılardan raflara, duvarlarda asılı tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir şekilde başlatılan temizlik çalışmalarını, Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinesinde profesyonel bir ekip yürüttü. Cami ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu yerde yıkanarak temizlendi ve temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra halılara gül suyu spreyleri sıkılarak güzel kokması sağlandı.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ibadet yerlerinin temizliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini tertemiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için biz belediye olarak bütün camilerimizin temizliklerini, halı yıkamalarını, pencere, avize temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ama yaklaşmakta olan bayram nedeniyle özel bir temizlik de yapıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç