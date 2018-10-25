İç Anadolu Belediyeler Birliği 58'inci Olağan Genel Kurulunu yaptı

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) 58'nci Olağan Genel Kurulu, Birlik Genel Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda üye belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan meclis toplantısında birliğin 2019 yılı tahmini gelir-gider bütçesi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda birliğin bütçesi 3 milyon 461 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Yeni bütçenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaşar, “Biz halka hizmet etmek için çalışıyoruz. Düşüncemiz, partimiz ne olursa olsun hepimiz kutsal bir görev yapıyoruz. İç Anadolu Belediyeler Birliğini 37 üye belediye ile devraldık. Şuanda 130 üye belediyemiz var. Amacımız büyük belediyelerden aldığımız yardımlarla küçük belediyelere katkı sağlamak. Üye belediyelerimize bütçemiz doğrultusunda yardım etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda sizlerin talepleri doğrultusunda araç ihtiyacı, kültürel etkinlikler, yol ve alt yapı hizmetleri, park ve bahçe düzenlemeleri gibi konularda sizlere elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

Kimseyi ayırt etmeden hizmet verdiğini vurgulayan Yaşar, “Hep birlikte dolu dolu 10 yıl geçirdik. Emin olun ki hiçbirinizi birbirinizden ayırt etmedim. Sizlere sahip çıktım ve sorunlarınızı çözmeye çalıştım. Haklarınızı savundum. Güzel bir dönem geçirdik. Yurt dışı eğitimleri düzenledik, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında bilgi alışverişinde bulunma, onların kültürlerini tanıma imkânı buldunuz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantının sonunda encümenlere Yaşar tarafından teşekkür plaketi verildi. Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır ise Başkan Yaşar'a Türk bayrağı ve Ilgaz resimlerinin içinde bulunduğu çerçeve hediye etti.