İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti.


Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Açık Kapı Eğitim Programı'na katılmak üzere Kızılcahamam'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti. Bakan Soylu, Güney'e ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'a teşekkür ederek, anı defterini imzaladı. Soylu'yu belediye önünde Güney ve Yıldız'ın yanı sıra Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ilçe yönetimi ve belediye birim müdürleri karşıladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.