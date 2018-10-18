İçişleri Bakanı Soylu'dan Kızılcahamam Belediyesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Açık Kapı Eğitim Programı'na katılmak üzere Kızılcahamam'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'i makamında ziyaret etti. Bakan Soylu, Güney'e ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'a teşekkür ederek, anı defterini imzaladı. Soylu'yu belediye önünde Güney ve Yıldız'ın yanı sıra Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti ilçe yönetimi ve belediye birim müdürleri karşıladı.