İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Trabzon Ortahisar’da benim söylediğim, ’Sen yolsuzluk marketinin önünde çektirdiğin fotoğrafla sen bittin’ bu siyaseten bir terimdir" dedi.

Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel’in imzasını taşıyan gensorunun gündem alınıp alınmaması görüşmelerine katıldı. Kürsüye elinde torbalarla çıkan Soylu, 2015-2017 yılları arasında 393 AK Partili Belediye’ye teftiş ve denetim yapıldığını kaydederek, "103 CHP’ye teftiş ve denetim yapılmış, 69 MHP’ye teftiş ve denetim yapılmış, 108’de BDP’ye yapılmış. Bunu söyleyen Genel Başkan. Milletin gözüne baka bakan hangi mağduriyetin araksına sığınmaya aklanmaya çalışıyor. 2017 yılı devam eden soruşturma ve denetimler; 91 AK parti, 27 CHP, 23 MHP. Hani adaletsizlik, haksızlık. seçildiği partiye göre görevden uzaklaştırılan Beledi,ye Başkanı, 93 tane DBP, 9 AK Pparti, 3 MHP, bir CHP" ifadelerini kullandı.

2014 mahalli seçimlerinden sonra yurt dışına çıkışlarda CHP’li belediyelerin rekor sayılara ulaştığını kaydeden Soylu, "557 gün, 2 buçuk yılda 557 gün. Siz bu mantıkla belediyeleriniz ne yaptığını ne süreç içinde olduğunu söyleyeceksiniz" şeklinde konuştu.

Soylu, Ataşehir Belediye Başkanı hakkında 11 dosyanın savcılıkta, 2 dosyanın mahkemede, 3 dosyanın idari soruşturmada olduğunu belirterek, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen ve bizim battal İlgezdi’yi konu olan 11 tane dosya var. Yetmedi 3 dosya var. Yetmedi kovuşturmalar var. Bu kovuşturmaların biri haksız mal edinme, bir tanesi de görevi kötüye kullanma" diye konuştu.

Soylu, Erguvan Barış Parkı’ndan bahsederek, "670 metre kare kendi kurduğu sitenin önündeki parkı bir taraftan kafeterya yapma izni veriyor. Sonra 3 bin metre kareye çıkartıyor. Sonra 4 lüks restoran yaptırıyor. İmar durumu uygun olmayan bir yere. Belediye Meclisinden ihale kararı alıyor. Büyükşehir Belediyesi imara aykırılıkları bildirmesine rağmen işlemleri yaptırmıyor. 18 gün sonra Buz rezidanstaki ortaklarına Buz İnşaat şirketini kurduruyor. 33 milyon yıllık kiraya verdiği yeri, orayı 3 bin metrekareye çıkardıktan sonra bir yılda bir buçuk milyon liraya kiraya vererek, bir milyon 467 bin lira haksız kazanç sağlıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı için saf ettiği "Sen bittin Kılıçdaroğlu" ifadesine açıklık getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Benim söylediğim söz açık ve nettir. Trabzon Ortahisar’da benim söylediğim; ’Sen yolsuzluk marketinin önünde çektirdiğin fotoğrafla sen bittin.’ Bu siyaseten bir terimdir. Ertuğrul Özkök’ün, Doğan Holding’in, başkalarının kayığına binmeyin, milletin size vermiş olduğu oyların bir değerlendirme ile namusuyla temsil etme anlayışında olun."

"Asıl darbe CHP tabanında yapıldı"

2009’da ilk kurultayda Baykal’ın düşürülme projesinin olduğunu iddia eden Soylu, asıl darbenin CHP tabanına yapıldığını ifade etti. Soylu, "Ne menem ki kaset kumpası bundan sonra geliyor. Benden FETÖ’cü çıkmaz da ben FETÖ’ye sığmam da siz FETÖ’nün içine girmişsiniz, tabi olmuşsunuz, emir eri olmuşsunuz" diye konuştu.