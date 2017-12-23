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23 Aralık 2017 03:18

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi

İçişleri bakanı Süleyman Soylu hakkında gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi

23 Aralık 2017 03:18




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