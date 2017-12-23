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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkında Gensorunun Gündeme Alınması Kabul Edilmedi
23 Aralık 2017 03:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi
İçişleri bakanı Süleyman Soylu hakkında gensorunun gündeme alınması kabul edilmedi.
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23 Aralık 2017 03:18
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