İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Şervan Çevlik kod ad

IHAAW221253-GEN/16-09-2018 - İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edilmiştir." 16.09.2018 22:12:53 TSI NNNN