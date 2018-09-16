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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Şervan Çevlik kod ad

IHAAW221253-GEN/16-09-2018 - İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edilmiştir.

IHAAW221253-GEN/16-09-2018 - İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül 2018 tarihinde Bingöl Merkez Aşağıköy Bölgesinde Jandarma SİHA ile etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride olan Şervan Çevlik kod adlı Fırat Dağdelen olduğu tespit edilmiştir." 16.09.2018 22:12:53 TSI NNNN

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