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İçişleri Bakanlığı iki belediye başkanını görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Kücük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Kücük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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