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  •  » İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Kategoride Yer Alan PKK/kck Terör Örgütünün Sözde Garzan Eyaleti Sorumlusu "Welat Gever" Kod Adlı Sefer Açar'ın Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı. Bakanlık, Söz Konusu Teröristin 1998'de Irak'ın Kuzeyinde 15 Şehidin Veri
12 Temmuz 2018 08:39

İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu "Welat Gever" kod adlı Sefer Açar’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu teröristin 1998’de Irak’ın kuzeyinde 15 şehidin veri

IHAAW083916-ASA/12-07-2018 - İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu "Welat Gever" kod adlı Sefer Açar’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu

12 Temmuz 2018 08:39

Bakanlık, söz konusu teröristin 1998’de Irak’ın kuzeyinde 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğunu bildirdi. 12.07.2018 08:39:16 TSI NNNN




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