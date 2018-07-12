» İçişleri Bakanlığı, Kırmızı Kategoride Yer Alan PKK/kck Terör Örgütünün Sözde Garzan Eyaleti Sorumlusu "Welat Gever" Kod Adlı Sefer Açar'ın Etkisiz Hale Getirildiğini Açıkladı. Bakanlık, Söz Konusu Teröristin 1998'de Irak'ın Kuzeyinde 15 Şehidin Veri
12 Temmuz 2018 08:39
İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu "Welat Gever" kod adlı Sefer Açar’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, söz konusu teröristin 1998’de Irak’ın kuzeyinde 15 şehidin veri
IHAAW083916-ASA/12-07-2018
- İçişleri Bakanlığı, kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu "Welat Gever" kod adlı Sefer Açar’ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.