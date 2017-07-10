Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:42

İçişleri Bakanlığı: “Son bir haftada toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 47’si ölü, 15’i teslim, 7’si sağ olmak üzere toplam 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: “Son bir haftada toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi”

10 Temmuz 2017 10:42


İçişleri Bakanlığı 3-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında yapılan, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 124 operasyon gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 555 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



“Son bir haftada toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi”


Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 96 kişi, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 520 kişi, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda; bin 182’si terör suçlarından (PKK/KCK 555, DEAŞ 96, FETÖ/PDY 520, sol terör örgütleri 11) 459’u siber suçlar, 3 bin 106 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 4 bin 747 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 47’si ölü, 15’i teslim, 7’si sağ olmak üzere toplam 69 terörist etkisiz hale getirildi.



“Sokak satıcılarına yönelik 33 ildeki operasyonlarda 195 şüpheli gözaltına alındı”


Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 33 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Zonguldak) 195 şüpheli gözaltına alındı.



“Narkotik uygulamasında 35 bin 662 şahıs sorgulanmış, bin 773 işyeri/ikamet, 8 bin 805 araç arandı, 230 şahıs gözaltına alındı, 308 araca cezai işlem uygulandı”


Ayrıca 5 Temmuz 2017 günü ülke genelinde; 1 İHA, 4 helikopter, 4 drone, 85 detektör köpeğin kullanıldığı 6 bin 826 personelin katıldığı “Narko Sokak-2 Uygulaması” yapıldı. Operasyon kapsamında, 35 bin 662 şahıs sorgulanarak, bin 773 işyeri/ikamet, 8 bin 805 araç arandı, 230 şahıs gözaltına alındı, 308 araca cezai işlem uygulandı.



“Siber suçlarla mücadelede kapsamında 80 kişi gözaltına alındı”


Siber suçlarla mücadelede; FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 784 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 536 kişiden 80’i gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    33°C
  • Salı
    Açık
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:20
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!