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09 Mayıs 2018 15:09

İclal Aydın, ’’Baki Kalan Sohbetler” programının konuğu oldu

29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde har ay gerçekleştirilen “Baki Kalan Sohbetler” programının bu ayki konuğu oyuncu, şair ve yazar İclal Aydın oldu.

İclal Aydın, ’’Baki Kalan Sohbetler” programının konuğu oldu

09 Mayıs 2018 15:09


Her ay düzenli olarak farklı bir akademisyeni, şairi, yazarı ya da sanatçıyı “Baki Kalan Sohbetler” programında Altındağlılarla buluşturan Altındağ Belediyesi, bu sefer de İclal Aydın’ı ağırladı. 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde Altındağlı kadınlarla bir araya gelen İclal Aydın’ı 600 kişi dinledi. Altındağ Belediyesi meclis üyeleri de programa katılarak bu keyifli sohbete ortak oldu. İyi ve güzel ahlaka kapı açan, anahtar kelimesi “şükretmek” olan ve yüreklere sevgi aşılayan program, Altındağlılardan tam not aldı.


Hayata dair deneyimlerini anlatan Aydın, daha sonra kendi yazdığı şiirleri okuyarak komşuluk ilişkileri üzerinde de durdu. Sağlam temeller üzerine kurulacak olan dostluk ve arkadaşlık bağlarının, insana her zaman fayda sağlayacağını aktaran Aydın, hayatın her alanında bu insanlara ihtiyaç duyulacağını belirtti. Çocukların iyi bir rehber eşliğinde, iyi bir eğitim alması gerektiğini vurgulayan Aydın, Altındağ Belediyesi’nin kadınlara sunduğu imkanları çok beğendiğini belirterek Altındağ Belediyesi’ne teşekkür etti.




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