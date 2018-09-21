İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi

Türkiye'nin İdlib'e yönelik çalışmaları sivil halktan olumlu tepki görürken, İdlibliler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye'nin İdlib'de huzuru sağlamak için gerek Rusya ile yaptığı İdlib mutabakatı, gerekse diğer çalışmalar sivil halktan da büyük destek görüyor. Türkiye, bölgede huzuru sağlamak için Rusya ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürürken bölgedeki 12 gözlem noktasını da takviye ediyor. Bu çalışmalar sivil halkta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgi seline dönüştü. İdlib halkı ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini gösterdi.