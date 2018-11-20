İdlib'teki son durumu görüştüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın Soçi kentine hareket etti. Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan burada Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra İdlib'teki son durumun da ele alındığı öğrenildi.