İftar sevincine 4 mahalle ortak oldu

İftara mahalle sakinlerinin yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan iftar programında bereket, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’da aynı sofranın etrafında buluştuklarını belirten Başkan Ak, “Bu ay kardeşlik, paylaşma ayı. Soframızı ve sevgimizi paylaşalım. Soframızı yardıma ihtiyacı olanlara da açalım, onları misafir edelim. Bizler belediye olarak elimizden geldiğince yetim, öksüz, kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olanların yanında oluyoruz. Bizim ulaşamadıklarımıza siz ulaşın veya bizi bilgilendirin, bizler yardım elimizi uzatalım” dedi.

“Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diyen Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de insanlar öldürülüyor. Bu insanları hatırlayıp dua edelim. Tüm İslam coğrafyasının huzura ermesini diliyoruz. Bizler de 9. Uluslararası Ramazan Etkinliklerimizde sınırları aşan kardeşlik temasıyla İslam coğrafyasını bir araya getiriyoruz. Bu yıl 22 kardeş Müslüman ülkeyi misafir ediyoruz. Ayrıca hemşehri buluşmalarımızda 17 hemşehri derneğini misafir edip, Anadolu’nun güzelliğini dünyaya tanıtıyoruz.”

Ak, fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını da kırmazken, herkesi Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne davet etti.