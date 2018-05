İftar sofraları bu kez Kıbrıs Mahallesi’nde kuruldu

Ramazanın bereketini mahalle iftarlarıyla paylaşan Mamak Belediyesi, bu kez iftar sofralarını Kıbrıs Mahallesi’nde kurdu.

Kıbrıs Pazaryeri’nde yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar etkinliğine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Ak Parti Ankara Milletvekili Adayı Elif Rabia Toptancı ve vatandaşlar katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda Tasavvuf Musikisi konseri, Hacivat-Karagöz, meddah, orta oyunları ve kukla gösterileriyle eğlenceli bir ramazan programı gerçekleşti.

Ramazan ruhu bu sofralarda

Ramazanlarda paylaşma duygusunun ön plana çıktığını kaydeden Akgül, etkinliklerin, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın artmasına vesile olacağını söyledi. Vatandaşlarla birlikte aynı masada bir ekmeği bölüştüklerini belirten Akgül, “Paylaştıkça bir işin bereketi ve rahmeti artar.Vatandaşlarımızla mütevazı iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazanın ruhu bu sofralarda yaşanıyor” diye konuştu.

İftarda mahalleliye müjde

Konuşmasına Kıbrısköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kıbrıs Aile, Gençlik ve Ticaret Merkezi’nin açılış için gün saydığını belirterek devam eden Akgül, A’dan Z’ye her imkanın düşünülerek hayata geçirildiği üçlü tesisin bodrum katında mahallelinin ihtiyaçları göz önüne alınarak okul öncesi eğitim alanları oluşturulacağının müjdesini verdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Akgül, “Attığımız her temel, açtığımız her yatırım ile Mamak’ın geleceğini inşa ediyoruz” dedi.