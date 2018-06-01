İftar sofralarında yüzler gülüyor

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi’nde eller semaya açıldı, salondan âmin sesleri yükseldi. Başkan Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki ev sahipliğindeki iftar davetine, Örnek ve Zübeyde Hanım Mahallesi’nden yaklaşık 400 kişi katıldı.

İftar yemeğine AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, AK Parti Şanlıurfa Eski Milletvekili Mehmet Atilla Maraş, Gazeteci Yazar Yavuz Donat ve Gazeteci Yazar Osman Altınışık da katıldı.

Başkan Tiryaki ve eşi Saddet Tiryaki mahalle sakinlerini ağırladı

Başkan Tiryaki, iftar sonrası yaptığı konuşmada, 13 yıldır Altındağlılarla, belediyenin farklı tesislerinde iftarda buluştuklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz davet ettik. Sizler kırmadınız geldiniz. Bu sofralar siz geldiğiniz için güzel, siz geldiğiniz için anlamlı. Allah hepinize attığınız adım sayısı kadar sevap yazsın. Bu mübarek Ramazan ayında, Rabbim dualarımızı kabul etsin. Sizlerle kurduğumuz gönül bağı bizim için çok değerli. Ben de Altındağ’ın bir mahallesinde oturuyorum. Ankara’ya geldiğim günden beri evim aynı. Ancak Altındağ aynı Altındağ değil. Bazen ben bile geldiğimiz noktaya şaşırıyorum. 2005 yılından bugüne 45 binden fazla gecekondu yıktık. 403 km yeni yol açtık. Kültür merkezleri, spor tesisleri, parklar, sağlık tesisleri, yüzme havuzları, kadın ve gençlik merkezleri inşa ettik. Fiziki dönüşümle birlikte, Altındağ’da zihinsel bir dönüşüm başlattığımıza inanıyorum. Tüm bu işler sizlerin desteği ile gerçekleştirildi. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim.”

Kenetlendikçe büyüyen bir Altındağ

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ise Altındağlılarla birlikte iftar yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Bu mübarek ayın ve Ramazan Bayramı’nın hayırlar getirmesini temenni eden Ahmet Gündoğdu, “24 Haziran milletin ve ümmetin bayramı olsun, Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah” dedi.