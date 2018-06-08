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08 Haziran 2018 10:13

İftar sofrası bu sefer Sancaktepe’ye kuruldu

Keçiören Belediyesinin iftar sofrası bu defa Sancaktepe Mahallesi sakinlerini buluşturdu.

İftar sofrası bu sefer Sancaktepe’ye kuruldu

08 Haziran 2018 10:13


Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan mahalle iftarı programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, TBMM Eski Meclis Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Mustafa Ak bereket, mağfiret, kurtuluş, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan’da mahalle iftarlarının gencinden yaşlısına bütün komşuları ve dostları aynı sofra etrafında bir araya getirdiğine dikkat çekerek, "Cenab-ı Allah tutmuş olduğumuz oruçları, yapmış olduğumuz ibadetleri kabul etsin. Ramazan’ın son günlerinin içindeyiz, yaklaşan Kadir Gecenizi de şimdiden tebrik ediyorum" dedi.



"Ramazan’da sorumluluklarımızı hatırlayalım"


Paylaşmanın ön plana çıktığı bu mübarek ayda herkesi komşularına ve akrabalarına yardım etmeye çağıran Başkan Ak, "Dinimiz bu sorumluluğu bize yüklüyor. Herkesin birbirine karşı sorumluluğu var. Sofralarımızdan fakirleri ve misafirleri eksik etmeyelim, bu ay açlığın ne olduğunu anladığımız ay" diye konuştu. Ak, Sancaktepe Pazaryerinin üstünün kapatılacağı ve daha kullanışlı hale geleceği müjdesini verdi.


"Bu mübarek ayda bizleri bir araya getiren Başkan Ak’a teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasına başlayan TBMM Eski Meclis Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek de şunları söyledi:


"Ramazan kardeşlik, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği ay. Anadolu’da kardeşliğimizin temelinde bu var. Rabbim birliğimizi bozmasın ve bizleri ağız tadıyla bayrama eriştirsin" ifadelerini kullandı.



"Herkes sandığa gitsin"


Ramazan’daki birlik, beraberlik ve kardeşlik havasının devam etmesinin ülkenin önünün açılması ve güçlenmesi için temel sebep olduğunu da söyleyen Çiçek, "Demokrasiyi ülkemize kazandıranlardan Allah razı olsun. 1950’den beri 19 kez genel seçimler için, yerel seçimler ve referandumları da sayarsak yaklaşık 100 kez sandığa gitmişiz, şimdi 24 Haziran’da yine bir seçim var. Herkes sandığa gidip demokratik hakkını kullansın. Milletimiz feraset ve tecrübesiyle güçlü meclis, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü hükümetten yana tercihini yapacaktır" şeklinde konuştu.


İftar programı hep birlikte edilen dua ve oruçların açılmasıyla sona erdi.




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