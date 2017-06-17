Iğdır şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır 5. Hudut Alayı Komutanlığına bağlı Mürşit Ali Karakolu’nda su kanalına düşerek şehit olan Onbaşı Harun Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Şehit Onbaşı Hatun Aydın’ın cenaze namazına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Valisi Ercan Topaca, kuvvet komutanları, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konularak bir süre taşındı. Şehidin annesi Hayriye Aydın top arabası geçtiği sırada asker selamı vererek oğlunu uğurladı. Ahmet Hamdi Akseki Camii’ndeki tören sonrası Şehit Onbaşı Aydın, Altındağ Karapürçek Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.