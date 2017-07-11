İHA Foto Muhabiri Çoşkun o fotoğrafı anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı vatandaşların sokaklara döküldüğü anlarda Atatürk Havalimanı’na koşan, tankların paletlerin altına yatarak durduran 15 Temmuz gazisi Metin Doğan o anları ve yaşadıklarını anlattı.

“Oraya yattığımda çok huzurluydum”

41 yaşındaki 15 Temmuz gazisi Metin Doğan, “15 Temmuz günü otobüsteydim, otobüsten inip eve gittim. Televizyonda tankları ve askerleri gördüm. 20 yılım Taksim’de geçti. Gezi oylarında insanların nasıl kandırılıp sokaklara döküldüğünü çok iyi görmüştüm. Bu olay gezi olayı gibi olmayacaktı. Bir iç savaş çıkacağını ve 100 binlerin öleceğini düşündüm. Bir şey yapmak gerekiyor dedim ve insanlar televizyonda paletin altında ezilen insan gördüklerinde insanların da sokaklara döküleceğini düşündüm. Evden çıkarken de dua ettim paletlerin altında ezilmemi engelleyecek her şeyi ortadan kaldır diye. Hedefe doğru koşar adımlarla giderken köşede bir motosiklet gördüm. Allah rızası için beni havaalanına götürür müsün dedim. Çocuk da kabul etti. Havaalanına yaklaştığımızda öleceğimi düşündüğüm için çocuğa para vermek istedim. Al bu para ile kendine benzin al dedim. Ben buraya ölmeye geldim dedim. Evde her şeyi planlamıştım onlarla karşılaştığımda ne diyeceğimi düşünmemiştim. Sonra tüm gücümle bağırdım ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz diye. ‘Ateş edeceğiz çekil oradan’ diye bağırdılar. Tankın altına yattım ve ölümüme kadar ayarladım Kelime-i Şehadet getirdim. Tank bir anda ezsin ve ölüyüm diye düşündüm. Oraya yattığımda çok huzurluydum. Amacım oradaki insanları yüreklendirmekti. Daha sonraki yattığımda paletler omuzumu, kulağımı sıyırma noktasındaydı. Daha sonra çoğaldık” diye konuştu.

Amacının insanları şoktan çıkarıp sokağa dökmek olduğunu söyleyen Doğan, “O günler tekrar yaşansa ne yapmam gerekiyorsa onu yaparım. Su taşımak gerekiyorsa su taşırım, yaralıların yarasını sarmak gerekiyorsa yaralıların yarasını sararım. 15 Temmuz ile benim hayatımda çok şey değişti. 1 yıldır geziyorum. Konferanslar verdim. Çok insanla tanıştım ve hayat hikayelerini dinledim. Vatan için millet için koşturan insanları gördüm.15 Temmuz’ dan sonra çocuklara rol model olarak onlara iyi örnek olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

"İsmail Coşkun da benim kahramanım"

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tankın altına yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan’ ı fotoğraflayan İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri İsmail Çoşkun ile ilgili olarak, “Orada hiçbir eylemci yoktu ama kameralar vardı. Resmi çeken foto muhabiri İsmail Çoşkun benimle birlikte yatarak bu fotoğrafı çekmiş ben Türkiye’nin kahramanıysam bu fotoğrafı çeken İsmail Coşkun da benim kahramanım” açıklamasında bulundu.

“Türk milletinin darbeye karşı geldiği bir anı fotoğraflamaktan dolayı gurur duydum”

2012’den bu yana İHA’da foto muhabirliği yapan İsmail Coşkun 15 Temmuz’da tankın altına yatan 15 Temmuz gazisi Metin Doğan’ ı fotoğraflayarak birçok ödüle layık görüldü. 15 Temmuz’u sıcağı sıcağına yaşayan birisi olarak o günleri anlatan Çoşkun, “Tüm İHA çalışanları olarak görevimizi sürdürmeye gayret gösterdik. Olayı ilk duyduğumda askerler tarafından köprünün kapatıldığını duydum ve meslek refleksi ile dışarı çıkmam gerektiğini düşündüm ve dışarı çıktım. Atatürk Havalimanı’na geldim. Tanklar yeni giriş yapmıştı. Kendimi film seti içinde gibi hissettim orada birçok fotoğraf çektim ve arkamdan bağırarak gelen birisini duydum ve onu çekmeye başladım. Hareket halindeki paletleri durdurarak paletin altına yatan birisini gördüm ve onu fotoğraflamam için benim de yatmam gerekiyordu. Ben de yattım ve yerde fotoğraf çektim. Metin Doğan yumruğunu sıkmıştı kararlı bir duruşu vardı. Ölümü göze almıştı. Tankın altına yatan adam fotoğrafım dünyada gündem oluşturdu. 1 gecede Türk milletinin darbeye karşı geldiği bir anı fotoğraflamaktan dolayı gurur duydum” ifadelerini kullandı.