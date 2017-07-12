İHA’dan 15 Temmuz ihanet gecesi sergisi

Gölbaşı Belediyesi Mevlana Parkı’nda düzenlenen serginin açılışına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.

Sergiyi gezen Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir’in burada şehir olduğunu hatırlatarak, "15 Temmuz’un ne manaya geldiğini unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizde bunun gibi olayların bir daha yaşanmaması için bizden sonraki nesillere aktararak, hainlikleri unutturmamak için el birliği ile çalışacağız. Tabii Gölbaşı ilçemiz Ömer Halisdemir kardeşimizin şehit olduğu yer. Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT yayınının kesilmesi yine burada yapıldı. Yine 15 Temmuz’daki ilk bomba buradaki Havacılık Daire Başkanılığına atıldı. Daha sonra 23.50 civarlarında Özel Harekat Daire Başkanlığımıza bomba atıldı. Gölbaşı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yoğun olarak yaşandığı yerlerden bir tanesi. Gölbaşı halkı o gece üzerine düşen görevi yaptı. On binlerce insan canlı kalkan olmak için bombaların atıldığını göre göre Özal Harekat Daire Başkanlığına yürüdü. Burada TRT binası bize çok yakın ve o gece TRT’deki olaylara müdahale edenlerin yüzde 80’i Gölbaşı’ndan giden vatandaşlarımızdı. Daha sonra TÜRKSAT’daki o hain saldırıda yine Gölbaşı halkı gereken tepkiyi gösterdiler. Ben Gölbaşı halkı ile gurur duyuyorum. Gerçekten 15 Temmuz gecesinde Külliye’de, Emniyet Genel Müdürlüğünün önünde, TRT’de gazilerimiz var, şehitlerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Bizleri onların şefaatine nail etsin. O gece yaralanan gazilerimize de Allah’ım acil şifalar versin inşallah” dedi.

“15 Temmuz’u yaşamayanlar ‘kontrollü darbe’ de diyecekler”

15 Temmuz darbe teşebbüsüne ‘kontrollü darbe’ diyenlere tepki gösteren Duruay, "15 Temmuz’u yaşamayanlar ‘kontrollü darbe’ de diyecekler, ‘darbe değildi, bizi inandıramıyorsunuz’ da diyecekler. Ama biz 15 Temmuz’u yaşayan insanlarız. O geceki darbe girişimi Türkiyemizde kaos ortamının yaratılmak istendiği açık ve beyan ortadadır. Bu biz hep ’demokrasinin beşiği’ dediğimiz Avrupa’daki demokrasi savunucuları ve bizim içimizdeki savunucular da halen bu darbe için ‘kontrolü darbe’ diyerek geçiştiriyorlar. Ama halkımız bunun kontrollü mü, kontrolsüz mü olduğunu çok çok iyi biliyor. Her seçimde de onlara gereken cevabı veriyor. Avrupa’ya da bizim siyasi büyüklerimiz cevabını veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sergiye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise fotoğrafları teker teker gezerek, serginin 15 Temmuz’u unutturmadığı ve fotoğrafların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. İhlas Haber Ajansı muhabirlerine teşekkürlerini ileten vatandaşlar, tekrar böyle bir olayın yaşamaması temennisinde bulundu.