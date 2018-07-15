İHA’nın fotoğraf sergisi Pursaklar’da

Serginin açılışını Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ile AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık yaptı.

İhlas Haber Ajansı’nın 15 Temmuz gecesine ait özel fotoğraf kareleri Pursaklar Belediyesi ve AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde Pursaklar Merkez Camii avlusunda vatandaşın ziyaretine açıldı. Serginin açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ile çok sayıda vatandaş katıldı. İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis ettiği fotoğraf karelerini Pursaklar halkı ile ikinci kez paylaştı.

“Rabbim bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın”

Pursaklar’da 14 Temmuz’da şehit kabirlerini ve gazileri ziyaretle başlayan 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Etkinlikleri camilerde okunan mevlid-i şerif ve fotoğraf sergisi ile devam etti. Merkez Camii avlusundaki fotoğraf sergisinde değerlendirme yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Şehitlerimizi, gazilerimizi ziyaretler ve mevlitlerle başlattığımız programımızı bugün de fotoğraf sergimizin açılışı ve demokrasi nöbetimizle devam ettiriyoruz. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” dedi. Birlik beraberlik vurgusu da yapan Selçuk Çetin “Birliğimizi bozmak isteyen hainlere de Rabbim fırsat vermesin. 15 Temmuz’u unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Bu fotoğraf sergisinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Pursaklar olarak milletin zaferini unutturmayacağız” diye konuştu.

Sergi açılışı sonrası Başkan Çetin, Türk Kızılayı Pursaklar Şubesi ile birlikte vatandaşlara ikramda bulundu.