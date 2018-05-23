İhlas Medya Ankara ailesi iftarda buluştu

İhlas Medya Ankara Grubu çalışanları, Geleneksel İhlas Medya İftarı’nda bir araya geldi. Çankaya ilçesinde bir lokantada İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftarda, İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ile TGRT Haber’in bünyesinde görev yapan muhabir, kameraman ve montaj servisi ekibi yer aldı.

İhlas Medya Ankara Grubunun tam kadro yer aldığı iftar, aile ortamı sıcaklığında gerçekleşti. İftar vakti öncesinde sohbet eden çalışanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruç açtı.