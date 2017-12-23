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23 Aralık 2017 17:11

İhlas Medya’ya ödül yağdı

İdareci ve Bürokratlar Derneği tarafından “Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi”ne katkılarından dolayı İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a Şükran Ödülü verildi.

İhlas Medya’ya ödül yağdı

23 Aralık 2017 17:11


Tören Kuran tilaveti ile başladı. İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı ve İdareci ve Bürokratlar Derneği tarafından desteklenen “Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi”nin başlangıcından bugüne kadar göstermiş olduğu katkılarından dolayı “Kardeşliğe Katkı Ödül Töreni”nde Şükran Ödülü’ne layık görüldü. Yaşar’ın ödülünü TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan aldı. Ödülü eski Bakanlardan Recai Kutan takdim etti. Ödül töreninde Batuhan Yaşar’ın yanı sıra Türkiye Gazetesi Haber Müdürü Çetiner Çetin, TGRT Haber Kameramanı Aziz Turan, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Seyid Fatih Poyraz ve İhlas Haber Ajansı Kameramanı Mustafa Apaydın da ödül aldı.




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