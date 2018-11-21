Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu'nun desteğiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde III. Uluslararası Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu düzenlenecek.

22-23 Kasım 2018 tarihlerinde “Avrasya Göçebe Halklarının Geleneksel Spor Oyunlarının Oluşumu ve Gelişimi” ana başlığıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumda Türk kültürünün önemli bir öğesi olan spor oyunlarının tarihi gelişimi, dil ve edebiyat gibi kültürün diğer alanlarına yansımaları ele alınacak. Geleneksel spor oyunlarının işlevlerinin de konuşulacağı sempozyumda, bu oyunların milli bilincin gelişimine ve değerleri eğitimine katkıları irdelenecek. Spor oyunlarının geleceğe taşınması için yapılması gerekenler de sempozyumda değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Göçebe Oyunları'nın da katkı sağladığı etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkelerden gelecek olan çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek.