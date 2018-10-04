İki hayali vardı, ikisi de gerçekleşti

Keçiören Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlere ilişkin işaret ettiği Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında vatandaşın gönlüne dokunan projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Bir Hayalim Var Projesi ile bu hafta 10 yaşındaki Umut Avcu'nun hayalini gerçekleştirdi.

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerinden 10 yaşındaki Umut Avcu, Bir Hayalim Var Projesi kapsamında dağıtılan formda yer alan kutucuğa hayalini yazdı. Avcu, tekerleği bozuk olan bisikletinin yaptırılmasını ve ardından da Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'la bisiklet sürmek istediğini belirterek, “Başkanla bisiklete binmek istiyorum ama bisikletimin tekeri bozuk, yaptırılmasını istiyorum” sözlerini kaleme aldı. Ardından Keçiören Belediyesi yetkilileri Avcu'nun ailesine ulaştı. Yetkililer Avcu'nun hayalini Başkan Ak'a bildirdi. Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel çalışmalarıyla sıkça gündeme gelen Başkan Ak, 10 yaşındaki Umut Avcu'nun talebini yerine getirmek için gerekli talimatları vererek, eski bisikletin yerine yeni bir bisiklet hediye etti. Hediye edilen bisikletle Kalaba Kent Meydanı'nda tur atan Avcu'ya eşlik eden Başkan Ak, Avcu'nun iki hayalini de yerine getirmiş oldu. Avcu, Bir Hayalim Var Projesi ile hem yeni bir bisikletin sahibi oldu hem de Başkan Ak'la bisiklet sürme hayalini gerçekleştirdi.

“Geleceğimize yatırım için hayallere dokunuyoruz”

Çocukların bir değer olduğunu ifade eden Başkan Ak, “Yarınlarımız olan çocuklarımızın hayallerine çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirebileceklerini hissettirmek ve daha özgüvenli bir nesil yetiştirmek için hayallerin gerçekleşmesine ön ayak oluyoruz. Küçük de olsa büyük de olsa her bir çocuğumuzun hayallerini önemsiyoruz. Çocukların masum hayallerini yerine getirmeyi ben çok seviyorum. Bu hayallerin yavaş yavaş büyüyeceğine, vatana ve millete hayırlı işler yapacak nesilleri yetiştireceğimize inanıyorum. Çocuklarımızın hayallerine dokunurken aynı zamanda geleceğimize yatırım yaptığımızın farkında olmalıyız” dedi.

Umut Avcu'nun babası Harun Avcu, “Umut sürekli olarak bisikletini tamir ettirmemi istiyordu. Ben de imkânım olmadığı için erteliyordum. Umut'un mektubu üzerine Keçiören Belediyesi tarafından arandık. Başkanımız bizi belediyeye davet etti. Eski bisikleti tamir ettirmek yerine yeni bir bisiklet hediye ederek bizi daha da mutlu etti. Ben böyle bir şeyin olacağına önce inanmamıştım. Allah, başkanımızdan razı olsun” diyerek Başkan Ak'a teşekkür etti.

Başkan Ak, bisiklet turunun ardından hediye ettiği bisiklete dikkatli bineceğinin sözünü Umut Avcu'dan alarak, bisikletin hayırlı olması temennisinde bulundu.