İkiz bekleyen yoga uzmanından “hamile yogası”

Ankara'da 8 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen yoga uzmanı, gebelik sürecinde anne adaylarının fiziksel ve psikolojik anlamda doğuma daha iyi hazırlanabilmesi için “hamile yogası” yaptırıyor.

Yoga Hause'da yoga uzmanı Özlem Alataş, bebek beklemeyi "bir kadının hayatında yaşayabileceği en özel dönemlerden biri" olarak değerlendirdiğini söyledi. Alataş, hamileliğin şehir stresi, yoğun iş temposu ve gündelik kaygılar sonucu gün geçtikçe daha zorlu bir süreç halini aldığına dikkat çekti. Anne adayının neşe, tatlı bir heyecan, umut, keyif ve huzur dolu bir ruh haliyle hamileliğini geçirmesinin istenen durum olduğunu anlatan Alataş, “Yoga yapmak fizyolojik ve psikolojik değişimden kaynaklı bu tip sıkıntıları hafif bir şekilde atlatmaya, hamilelik sürecinden keyif alınmasına ve doğumun daha rahat ve sağlıklı geçmesine yardımcı olur. Kolların, bacakların ve omurganın güçlenmesi, hamilelik sırasında alınan kiloların verdiği rahatsızlığın hafiflemesi, adalelerin güçlenmesi, esnekleşmesi, kalça ve eklemlerin doğuma hazırlanmasına katkı sağlar” dedi.

Progesteron ve östrojen hormonlarının hamilelik sırasında artması ile gelen yorgunluk ve ruhsal-fiziksel dengesizliğin alınan nefesler ile giderilmesine destek sağlandığını anlatan Alataş, nefes teknikleri ve konsantrasyon çalışmasıyla kandaki oksijen miktarının artması, zihnin sakinleşmesi, odaklanma gücünün artması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalıklara karşı vücudun direncinin artmasına yardımcı olduğunu belirtti. Bebek ile iletişimin anne karnından itibaren kurulmaya başlamasının stresin azalması, uykunun düzenli ve sağlıklı olmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Alataş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yoga, zıt duyguların yatışması, gerilimlerin azalması, gerilime bağlı oluşan boyun, baş, sırt ve omuz ağrılarının giderilmesi, doğum sonrasında kiloların daha kolay verilmesi ve vücudun toparlanmasına katkı sağlar. Aynı süreci yaşayan kişiler ile seans sırasında iletişim kurmak, paylaşımlarda bulunmak da önemli. Sizin içinde bulunduğunuz ruh hali bebeğinize aynen yansımaktadır. Onunla aynı bedeni paylaşmaktasınız. Bu sebeple sizin huzurlu ve sakin olmanız, bebeğinizin sağlıklı gelişimi için çok önemlidir. Yoga House'taki hamileler için yoga çalışmalarına doktor onayı ile hamileliğin 12. haftasından itibaren başlayıp, doğumun bir gün öncesine kadar devam edebilirsiniz. Yoga teknikleri sayesinde hamilelik sürecinizi, öğreneceğiniz nefes teknikleri, duruş ve konsantrasyon çalışmaları sayesinde çok daha rahat geçirebilir, bunun yanı sıra doğum sırasında öğrendiğiniz nefes tekniklerinin büyük yararını görebilirsiniz.”

Özlem Alataş'ın kendisi gibi yoga uzmanı olan eşi Boran Alataş da, hamilelerin eşlerini de paralel seanslarda yoga yapmaya davet ederek, bu uzun mutlu bekleyiş sürecinde eşlerine destek olmak isteyen baba adaylarının da üzerlerindeki stresi atmak için yoga egzersizleri yapmasını önerdi.

Hamile yogasına katılan Ceyda Hergül, 32 haftalık hamile olduğunu ve nefes egzersizleri ve diğer hareketlerin faydasını gördüğünü belirterek, haftada 2 gün yaptığı yoga ile gebelik sürecinin daha iyi geçtiğini düşündüğünü söyledi.

21 haftalık hamile Nur Çetin de, ortam ve yoganın kendisi ve bebeğine iyi geldiğini ifade ederek, herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Yeni doğum yapan Gizem Özdemir, hamilelik döneminde yoga uzmanı Özlem Alataş gözetiminde seanslara katıldığını ve yoganın nefes teknikleri sayesinde normal doğumun kolaylıkla gerçekleştiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.