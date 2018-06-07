İlahi konserinde manevi atmosfer doruğa çıktı

gününde Eşref Ziya Terzi’nin ilahi konserine ev sahipliği yaptı.

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen konseri çok sayıda vatandaş ve Makedonya’nın Lipkovo Belediye Başkanı Erkan Arifi izledi. Keçiörenlileri Ramazan’ın manevi atmosferinde buluşturan konserde Eşref Ziya Terzi’nin şehitler için söylediği “Ez Oğlum” ve “Şehit Tahtında Rabbe Gülümser” ilahileri dinleyenleri duygulandırırken, bazı ilahilerde işitme engelliler için işaret dili de kullanıldı. “Sen Söyle İstanbul” türküsüne ise alandakiler cep telefonlarının ışığını açarak eşlik ettiler. Ramazan-ı Şerif’in 22. gününde huşu içinde ilahi konserini dinleyen Keçiörenliler, aynı zamanda alandaki kültür evlerini gezerek farklı kültürleri tanıma şansı buldular. Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin sevimli maskotları “Gümüş” ve “Ihlamur” da alanda renkli görüntüler oluştururken, çocuklar maskotlarla fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.