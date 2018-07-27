İlçe tarımdan müjde, borçlar ertelendi

Erteleme için üreticilerin başvuruda bulunması gerekiyor.

Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir üreticinin merakla beklediği borçlarının ertelenmesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Özdemir “T.C. Ziraat Bankasi A.Ş. ve Tarim Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli tarimsal kredi borçlarının ertelemesinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz 16.07.2018 tarihinden 15.08.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilçe Müdürlüğümüze ve aynı zamanda ilgili kredi kuruluşuna dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir diyerek ilgilenen çiftçilerimizin bilgisine” ifadelerinde bulundu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "24 Haziran 2018 tarih 30458 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11983 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekindeki karar gereği 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar meydana gelen yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı,don kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri , hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) ve Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ( diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C Ziraat Bankası A.Ş(banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olanı düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi yapılacaktır. 24 haziran 2018 Tarih 30450 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11983 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ekindeki karar gereği ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları veya seraları afetlerden en az yüzde 30 oranda zarar gören ve kredi borçlarının ertelenmesini isteyen çiftçilerin Kızılcahamam İlçe Hasar Tespit Komisyonunun karar tarihi olan 16.07.2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde (15 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Durumun mahalleniz çiftçilerine muhtarlığınız tarafından 18.07.2018-27.07.2018 tarihleri arasında on gün süre ile ilan edilerek ilan askı tutanaklarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi için gereğini rica ederim” denildi.