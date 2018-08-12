İlhan Palut: "Gereksiz bir penaltıyla geriye düştük"

Spor Toto 1. Lig 2018-2019 Sezonu’nun birinci hafta mücadelesinde, 1. Lig’e bu sene yükselen Hatayspor, Süper Lig’e bu sezon veda eden Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Mücadeleyi Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Lige iyi başlamak istiyorduk. Tecrübeli ve kaliteli rakibimiz vardı. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Maç dengeli başladı. Gole kadar hiç pozisyon vermedik. Gereksiz bir penaltıyla geriye düştük. Bunun dışında ilk yarı iyi mücadele ettik. İkinci yarıyla beraber oyuna ağırlığını koyan bir Hatayspor vardı. Pozisyonlar yakalayan Hatayspor vardı. Maalesef gol atamadık. Puanlarla başlamak istiyorduk. Takımımın mücadelesinden memnunum. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu mağlubiyette bize ders olacak. Eksiklerimizi tamamlayıp önümüzdeki maçlarda daha iyi bir Hatayspor izlettirmeye çalışacağız. Zemin iki takım içinde futbol oynamaya elverişli değildi. Hakem genel anlamda kötü maç yönetmedi" ifadelerini kullandı.